"القسام" أعلنت تدمير ناقلة جند إسرائيلية في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة".

وأمس، نشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام"، مشاهد لاستهداف عناصرها جنود وآليات الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الضارية شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة "ناحال" وإصابة اثنين بجروح خطيرة بينهما ضابط بكتيبة "ناحال" أيضًا، وذلك خلال المعارك في قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" عن عدّة عمليات عسكرية نوعية تم تنفيذها ضد القوات الإسرائيلية في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.