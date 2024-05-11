الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد له

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام غربية بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجري مناورات "الرد السريع" في إستونيا، بقيادة بريطانيا، مع "التركيز على روسيا".

ووصف المنشور التدريبات الجارية بأنها تحاكي: "تحليق مروحية هجومية من طراز "أباتشي" لدعم قوات برية تهاجم مواقع روسية".

وتابع المنشور: "خلال القتال العنيف المتلاحم، تم تطهير عدد من الخنادق المحصنة، وتم صد الهجوم المضاد بمساعدة الطائرات دون طيار والصواريخ".

وشدد المنشور على أن قوات الناتو في إستونيا، تحت قيادة بريطانيا، تعمل على وضع خيارات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الصراع الذي بدأ على الجانب الشرقي للحلف.

وأضاف: "يقوم الجيش البريطاني بتحليل مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا ويستخدم البيانات التي تم الحصول عليها خلال التدريبات".

وأكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب أحد ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.

الأونروا: 150 ألفًا هربوا من "رفح" .. ومُستشفيات القطاع في أزمة مع اقتراب نفاد الوقود

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 150 ألف فلسطيني هربوا من "رفح" جنوب قطاع غزة، منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الوكالة في بيان صحفي مقتضب لها على منصة (إكس)، اليوم السبت تأثر ما لا يقل عن 300 ألف شخص، مع تلقي مناطق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة أوامر إخلاء جديدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان في القطاع، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل دخانية شرق مخيم جباليا فيما تجدد القصف في منطقة "شعشاعة" شرق جباليا شمال القطاع، وأضافوا أن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو عيطة في المنطقة المذكورة.

واستشهد ثلاثة أ شخاص في قصف نفذته طائرات استطلاع واستهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستقبل المستشفى الميداني الإماراتي، جثماني شهيدين إضافة إلى عدد من الإصابات في قصف استهداف "توتوك" وسيارة مدنية في حي البرازيل بالقرب من مسجد آل أبو طه وسط مدينة رفح.