"الجديد" سفراء "الخماسية" يجتمون الأربعاء بسفارة أميركا لتحديد موعد مؤتمر الحوار

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "سفراء اللجنة الخماسية سيجتمعون في السفارة الأميركية الأربعاء المقبل للاتفاق على آلية العمل المقبلة ولتحديد موعد مؤتمر الحوار"، وذلك حول ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.

هذا، وذكرت القناة أيضًا أنّ "الإدارة الأميركية تصرّ على إنجاز الملف الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية، لكن الضغوط التي تقوم بها لا تحمل أي تسويات أو أسماء".