بداية من الشهر المقبل.. تفاصيل سفر 5 آلاف عامل مصري إلى اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما.

ووفقًا لـ"العمل"، اتفق الطرفان على إرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان، بالإضافة إلى تفعيل مختلف أشكال التعاون والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة في موسم صيف 2024، وجرى إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

وأرسلت وزارة العمل القائمة الأولى للعمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة بـ"موسم صيف 2024"، إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة، حيث تنتظر الوزارة في الوقت الحالي الإجراءات التنفيذية.

ومن المقرر إنهاء إجراءات إرسال وسفر 5000 عامل زراعي إلى اليونان مع بداية شهر يونيو 2024، مع تعهدات من وزير الهجرة اليوناني بدراسة مد فترة العمل الموسمي من 9 إلى 24 شهرًا.

من جانبه، قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن وزير الهجرة واللجوء اليوناني أكد أن نتائج اللقاء ليست فقط الإتفاق على المدد الزمنية لإنهاء إجراءات سفر 5000 عامل زراعي مصري إلى الأراضي اليونانية.

وأضاف خضر"، في تصريحات صحفية، أن وزيرة الهجرة اليوناني أكد أن نتائج اللقاء شملت فتح المزيد من قنوات الإتصال مع الجانب اليوناني في أثينا والقاهرة، وصياغة استراتيجية لإرسال عمال مصرية ماهرة ومدربة في مجالات السياحة والبناء والتشييد، خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن الجانب اليوناني أشاد بالتزام وزارة العمل في التعاون مع اليونان في مجالات متعددة منها تنقل الأيدي العاملة، وتنمية المهارات؛ تماشيًا مع سوق العمل الداخلي والخارجي.