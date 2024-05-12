حين يعطي الانسان وصية الى احبائه فهذا يعني أنه سيغيب لوقت طويل او انه يتحضر للموت، ولكنه يأمل الى حد الثقة، بأن من اوصاهم سينفذون رغبته وسيعملون بها، خصوصا وانها تكون دليل حضوره بينهم.
حين اوصى المسيح التلاميذ والرسل، كان يستعد لانتقاله إلى السماء وتركهم برفقة الروح القدس المعزي والمقوي، واوصاهم بأن يحبوا بعضهم بعضا، ليس وفق تقديرهم، انما كما احبهم هو.
المحبة دليل حضور الله بيننا، وعلينا ان نحب كما احبنا الله، ليعرف الجميع (حتى غير المؤمنين) ان الله حاضر بيننا ابدا
فلننفذ وصية الله الوحيدة ولنحترمها ونعمل بها.
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