أمطار غزيرة ورياح نشطة .. تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد الثانى عشر من مايو 2024، موضحًا أن هناك هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح مثيرة للاتربة

وأضاف المركز، هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، وتكون في البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الامواج

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا للامواج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والجنوبي من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، والبحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي خفيف الموج على الجزء الأوسط يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



وفي الخليج العربي يكون ارتفاع الامواج من من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.