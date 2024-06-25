إيران والبحرين تبدأن محادثات للإفراج عن الأموال الإيرانية واستئناف العلاقات السياسية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم أن إيران والبحرين اتفقتا على بدء محادثات من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المملكة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واوضحت وسائل إعلام رسمية إيرانية "اتفق الجانبان على إجراء مفاوضات فنية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البحرين"، دون تقديم تفاصيل عن توقيت المحادثات أو حجم هذه الأموال.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المحادثات تهدف إلى الإفراج عن الأموال التابعة للبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى والتي تحتجزها البحرين. وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع في طهران شارك فيه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية امس الاحد، إن "البلدين اتفقا على بدء محادثات لإعادة العلاقات السياسية بينهما".

وفي الشهر الماضي، قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يوجد ما يدعو إلى تأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.