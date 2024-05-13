مقتل 493 كادراً صحياً واستهداف 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، مقتل 493 كادراً صحياً واعتقال 310 آخرين، واستهداف 130 سيارة إسعاف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر. وقالت المصادر الطبية، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض «إن الجيش الإسرائيلي دمر المنظومة الصحية بالكامل، وأخرج 33 مستشفى و55 مركزاً صحياً عن الخدمة»، موضحة أن «الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على المعابر ويمنع إدخال الأدوية والوقود ويمنع خروج آلاف المرضى». وأضافت المصادر: «لقد بدأنا نفقد ما تبقى من خدماتنا الصحية نتيجة استمرار الحرب وعدم إدخال الوقود للمستشفيات وسيارات الإسعاف».

وطالبت المصادر كافة المؤسسات الدولية بحماية المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الوقود والأدوية لها، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية حول العالم إلى الضغط على الجيش الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الكوادر الصحية والإنسانية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 35 ألفاً و34 ضحية و78 ألفاً و755 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.