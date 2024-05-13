"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليّات العدو في محيط معسكر جباليا

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا استهدفنا بقذيفة (RPG) دبّابةً صهيونيّةً من نوع "ميركافا" في شارع الهدد شرق جباليا. كما قصفنا بقذائف "الهاون" الثّقيل، تموضعًا لآليّات وجنود العدو في محيط مدرسة قصاريا في جحر الديك".

ولفتت إلى "أنّنا نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشّاشة والمناسبة، مع جنود وآليّات العدو في محيط معسكر جباليا شمال قطاع غزة".