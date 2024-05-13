"عبر قناة مدرستنا 3".. خبير الفيزياء أحمد كمال يبدأ المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت قناة "مدرستنا ٣ "، التابعة لوزارة التربية والتعليم؛ عن بث المراجعات النهائية للمواد التعليمية المختلفة على شاشتها لطلاب المرحل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بتقنيات تصوير عالية ولنخبة من أفضل وأقوى المدرسين.

ووفقا لجداول عرض البرامج التعليمية، يبدأ أحمد كمال، معلم وخبير مادة الفيزياء، تقديم شرح الدروس لمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) على قناة مدرستنا 3 يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ والتي يمكن مشاهدتها "مُسجلة" من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن أحمد كمال يعمل مدرسا لمادة الفيزياء منذ أكثر من 16 عامًا، ويقدم شروحا ومراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة عبر موقع الخليج 365.