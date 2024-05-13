دفاع ضحية عصام صاصا: سنطالب بالدية الشرعية لقبول الصلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال المستشار علي فايز، محامي أحمد مفتاح ضحية حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا إنه سيطالب بالدية الشرعية من أجل الصلح.

وأبدى فايز اندهاشه واستيائه من تصريحات زوجة عصام صاصا، مشيرا إلى أنها تعرضها للمساءلة القانونية وما نشرته عبر تطبيق انستجرام بأن عصام "بيتساوم بملايين" يعد اتهاما صريحا لأسرة المجني عليه ومرفوض لأن الادعاء المدني حق كفله القانون، وليس مساومة لأحد.

أضاف فايز في تصريحات لمصراوي أن ما ادعته زوجة عصام صاصا حول وجود شاهد ونشر محادثة صاحبها مجهول الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي وطرحها للعامة مُدعية فيه أنه شاهد إثبات أيضاً يعرضها للمساءلة القانونية فإذا كان لديها شاهد عيان لماذا لم تقدمه للنيابة ليدلي بشهادته.

وأكد دفاع المجني عليه احترافمه للقانون واتخاذ كافة الطرق لحماية موكله، مشيرًا إلى أن طلب مبلغ 5 ملايين كتعويض هو مبلغ مؤقت لأن المحكمة ستقدر بعد ذلك الضرر الفعلي والضرر الجسيم والضرر المحتمل وكافة الأضرار المالية والنفسية والبدنية التي وقعت على المتوفى وذويه.