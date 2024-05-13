بوشكيان: نبض لبنان صناعتو والصناعة قلب لبنان النابض ومعرض 2024 هو حدث سوف يتكرّر سنوياً

اشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان خلال اختتام معرض الصناعة في لبنان الذي أقيم في فوروم دو بيروت ووزع خلاله شهادات تقدير على المشاركات والمشاركين، الى ان "اقامةُ معرض في هذه الظروف السياسية الملبّدة تُعدُّ مغامرة جريئة، وكم بالحريّ إذا كان المعرض للصناعة اللبنانية التي هي بدورِها تخوض مغامرةَ الانتاج والتوزيع والتسويق والتصدير والمنافسة. ونحن في وزارة الصناعة مع الشركتين المنظّمتين، آلينا على أنفسنا تحدي الصعاب، على أساس عدم الرضوخ أمامها لأن العمل والاستمرارية والجدّية في المثابرة هي صفاتُ المجتمعات الناجحة".

ولفت الى انه "لم يُعرف اللبناني إلا بالثبات والصمود والتصميم. وهذا ما أثبته الصناعيون المشاركون في معرض الصناعة في لبنان، الذي جمع بين شعارَي "صُنع في لبنان" و"نبض لبنان صناعتو". فأصبحت الصناعة قلبَ لبنان النابض والخافق بالعطاء والخير والابداع والابتكار والتصاميم الفريدة والتكنولوجيا المواكبة للعصر. معرض 2024 هو حدث سوف يتكرّر سنوياً، ولن نعتبره محطة يتيمة. إنه واجب علينا وضروريّ للصناعي. وبهذا التكامل، ننجح معاً بهدف زيادة قدراتنا الانتاجية والتنافسية والتسويقية والتصديرية".

واردف "لكلّ هذه الأسباب، منحنا المشاركين شهادة تقديراً على عطاءاتهم واسهاماتهم. ونعطيكم موعداً العام المقبل لديمومة الصناعة ونطوّرها".