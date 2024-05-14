المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بمسيرتين هدفا حيويا في إيلات

اعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" انه "هاجمنا بمسيرتين هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة". وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت تجاه إسرائيل من جهة الشرق.

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