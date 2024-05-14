أوكرانيا: الدفاعات الجوية دمرت 18 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال قائد القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني ميكولا أوليشوك إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 18 طائرة روسية بدون طيار من طراز “شاهد” كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.

وأضاف أوليشوك في تصريح نقلته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية اليوما لثلاثاء “أنه في ليلة 14 مايو 2024، هاجم الروس بـ 18 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد – 131/136 من منطقة كيب تشودا وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم من شبه جزيرة القرم المحتلة، تمكنت الطائرات المقاتلة الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية، ووحدات الحرب الإلكترونية من صد هذه الهجمات، حيث تم إسقاط 18 طائرة في أقاليم كييف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي وكيروفوهراد وزابوروجيا وخيرسون وخميلنيتسكي”.