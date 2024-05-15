الصحة العالمية: اشتباكات الفاشر تهدد بكارثة سودانية

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وأدانت المنظمة الأممية عبر منصة «إكس» الهجوم الذي وقع قرب مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في الفاشر والذي أفضى لوفاة طفلين، ودعت الأطراف السودانية إلى وقف الحرب.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت قبل يومين توقف مستشفى الفاشر للأطفال عن العمل بسبب قصف للجيش السوداني في محيطه.
وأضافت في بيان أن غارة للجيش على بعد 50 م من المستشفى أدت إلى انهيار سقف وحدة العناية المركزة بالمستشفى ومقتل طفلين كانا يتلقيان العلاج وأحد المسعفين.
وأوضح البيان أن المستشفى كان واحدا من المستشفيات القلائل المتخصصة في علاج الأطفال والذي استمر يعمل رغم الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».
وحثت منظمة «أطباء بلا حدود» الأطراف المتحاربة على حماية المدنيين وضمان سلامة المنشآت الصحية وفقا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة الموقع منذ عام.
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