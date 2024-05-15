خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة لنفاد الوقود وتعرض مئات المرضى للخطر

ياسر رشاد - القاهرة - خرج مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عن الخدمة، بعد توقف مولدات الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وذلك لنفاد الوقود.

مئات الجرحى الفلسطينيين في خطر بعد توقف مولدات الكهرباء

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر طبية فجر اليوم، أن مولدات الكهرباء في مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في قطاع غزة، توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود، ما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى وداخله.

قصف إسرائيلي مكثف بحي السلام شرق رفح

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على حيي السلام والجنينة شرق مدينة رفح، وفي محيط تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

يذكر ان الليلة شهدت استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح خطيرة بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

فيما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على جباليا، وعلى أحياء في مدينة غزة منها "الرمال" و"الزيتون"، وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الساحل الشمالي للقطاع.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 9 مواطنين آخرين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مربعات ومبان سكنية في جباليا وعدة مناطق شمال القطاع، وفي حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم يبنا وسط مدينة رفح.

ومن جانبها أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها منزلا ومدرسة في مخيم النصيرات ليلة الإثنين إلى 40.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي 35173 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.