سحب ركامية وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحًا أن الطقس السائد يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح خفيفة إلى معتدلة

وأوضح المركز في بيانه حول الطقس المتوقع ،أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وأشار المركز، يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 04:09 و الجزر الأول عند الساعة 12:32،وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:45، والجزر الأول عند الساعة 08:37 والجزر الثاني عند الساعة 22:18