دبوسي اشاد بقدرات اللبنانيين الإنتاجية التي تلبي إحتياجات الأسواق العربية والعالمية

جال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في معرض "صنع في لبنان 2024 " الذي أقيم في الـ"فوروم دو بيروت" برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، تحت شعار "نبض لبنان صناعتو". وضم المعرض أجنحة لمنتجات صناعية من مختلف المناطق اللبنانية وسجّل مشاركة فعّالة من الصناعات اللبنانية الشمالية.
كما أجرى دبوسي حوارات تناولت مرتكزات التنمية الصناعية والإقتصادية، مشيداً بـ"قدرات اللبنانيين الإنتاجية التي تلبي إحتياجات الأسواق العربية والعالمية وإلتزامهم تطبيق معايير المواصفات والجودة".
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