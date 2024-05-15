إسرائيل ترفض توصية الأمم المتحدة بإعطاء مزيد من الحقوق لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإجماع توصية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي دعت فيها إلى منح فلسطين مزيدا من الحقوق داخل الجمعية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بعد قرار حكومته برفض القرار: "لن نعطي مكافأة على مذبحة السابع من أكتوبر الرهيبة".

وأضاف: "لن نسمح لهم بتأسيس دولة إرهابية يتمكنون من خلالها من الهجوم علينا بقوة".

وأكد نتنياهو أن الجمعية العامة لن تمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، ولا أي منظمة أخرى.

وصوتت الجمعية العامة في نيويورك يوم الجمعة الماضي، بتأييد 143 مقابل رفض 9 أعضاء، من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي إلى أن يعطي "اهتماما ملائما" لقرار يمنح فلسطين، التي تحظى بالفعل بوضع دولة مراقب في الأمم المتحدة، المزيد من الحقوق دون منحها الحق الكامل للتصويت.

وامتنعت إجمالي 25 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وذكر نتنياهو أن القرار "لن يمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، ولا يطرح حلا سلميا".