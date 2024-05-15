بوتين: القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، أن "القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات".

وأشار بوتين، إلى أن "جميع المهام الموكلة إلى العسكريين يتم إنجازها والعمل يسير وفق الخطة الموضوعة"، مضيفاً "أنه لا يزال أمام القوات الكثير لتفعله، لكن الاستجابة السريعة للأوقات المتغيرة تعطي الثقة في أن المهام سيتم حلها".

وأعلن أنه "لا توجد تغييرات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ولا يتم التخطيط لذلك".

وطلب من الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، أن "تنقل إلى رئيس الوزراء روبرت فيكو كلمات الدعم الصادق، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل والكامل".

وكان قد وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، على تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيرًا لمجلس الأمن الروسي.