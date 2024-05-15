سموتيرتش: أطالب نتانياهو أن يخير غالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة في غزة أو الاستقالة

رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش علىتصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانتحول طرحه عن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، معتبرا بان غالانت يريد إدخال السلطة الفلسطينية لغزة على حساب دماء جنودنا في إطار مصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس.

وطالب سموتيرتش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يخير غالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة أو الاستقالة، كما طالب نتنياهو أن يصدر على الفور قرارا يمنع أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولفت سموتيرتش الى ان غالانت أعلن فعليا دعمه لإقامة دولة فلسطينية كمكافأة للإرهاب وحماس.

وفي وقت سابق، حث غالانت نتانياهو على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، محذرا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد تدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية من 222 يوما، وهذا خيار سيء ويشكل خطرا على إسرائيل.

وفي وقت لاحق، ردا نتانياهو ردا على غالانت قائلا: "لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية"، مؤكدا بان "القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي".