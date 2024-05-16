طقس ربيعي مستقر غدا على ان يتاثر لبنان الجمعة بكتل هوائية حارة نسبياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر ومعتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية وضمن معدلاتها في المناطق الجبلية والداخلية ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجياً يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة .

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل والجبال.

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.