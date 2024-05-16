شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان يرحب بإدانة وزير داخلية غامبيا السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس بإدانة محكمة سويسرية لوزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن إدانة الوزير السابق على الجرائم التي ارتكبها بين عامي 2000 و2016، والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تمثل تقدمًا كبيرًا لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة، وخطوة عالمية كبيرة في النضال ضد الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات خارج حدود بلدانهم من خلال محاكمات عادلة في دول أخرى.



الولاية القضائية العالمية

وشجع المفوض السامي الدول الأخرى على البناء على هذا المثل، والنظر في كيفية إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مع المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من خلال الولاية القضائية العالمية أو خارج الحدود الإقليمية، بغض النظر عن مكان ارتكابها.