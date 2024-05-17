الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الرقابي مع غرفة الحسابات في قيرغيزستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

وقع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي رئيس غرفة الحسابات في جمهورية قيرغيزستان أكماتوف المازبيك اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بمقر غرفة الحسابات بالعاصمة القيرغيزية بيشكك، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القيرغيزية إبراهيم راضي الراضي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والالتزام ورقابة الأداء، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، التي يُشارك فيها الطرفان، ومن ذلك تبادل الخبرات والاستشارات في المشروعات البحثية بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم البرامج التدريبية في مجال المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وتطوير أدلة العمل وبرامج التدريب المشتركة بين الجهازين.

وأشار الدكتور العنقري إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لعدد من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان، وقدرته على نقل ما لديه من خبرات مهنية متميزة للأجهزة المماثلة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يجسد فاعلية الديوان في تعزيز التعاون بينه وبين الأجهزة النظيرة في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.