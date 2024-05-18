شكرا لقرائتكم خبر عن بتكنولوجيا جديدة.. كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي تكتيكي والان نبدء بالتفاصيل

صواريخ كوريا الشمالية الباليستية

روسيا وكوريا الشمالية

الدمام - شريف احمد - أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وكانت كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي أمس الجمعة.من جهة أخرى كانت نفت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من جديد تبادل أسلحة مع روسيا، بعد اتهامات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وتتهم بيونج يانج بنقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وتنفي كل من موسكو وبيونج يانج هذه الاتهامات، لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.وذكرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن "نظرية" صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا والمكونة من خليط من الأحكام المسبقة والخيال هي "النظرية الأكثر سخافة".وأضاف: لا تستحق تقييمًا أو تفسيرًا من أحد، كما وصفتها بأنها شائعة كاذبة تروج لها قوى معادية.