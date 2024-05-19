شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر اقتصادية النواب: الادعاءات الإسرائيلية مراوغة جديدة من دولة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك لدولة الاحتلال التى أشاعت كذبا بأن مصر ستتراجع عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بالعدل الدولية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، وهناك جهود حثيثة لحل القضية، وتحركات فى كافة لاتجاهات، سواء اتصالات ودبلوماسية على أعلى مستوى، وعقد لقاءات واستقبال قادة العالم ولقاءات ومشاورات مكثفة، وحجم من المساعدات للأشقاء غير مسبوق، وحشد رأى عام عالمى داعم للقضية.

وتابع القطامى:" كل هذه الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية تسبب فى حالة من الارتباك لدولة الاحتلال، فى الوقت الذى تواصل مرواغتها والتهرب من مسئوليتها فى حل القضية وجدناها تشييع كذبا أخبار بشأن المعبر مرة، أخرى بشأن دعم مصر ومساندتها للقضية وكل هذا مجرد تخبط من قبل دولة الاحتلال ومحاولة للتنصل عما تقوم به من ممارسات إجرامية فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر لم ولن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية، قيادة وشعبا، والجميع يقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا لدعم القضية وسرعة وقف إطلاق النار والحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومى المصرى.