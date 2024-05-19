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ارتفاع بالحرارة وألم بالمفاصل.. العاهل السعودي يجري فحوصات طبية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأحد، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس"، إنه "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألما في المفاصل".

وأضاف البيان: "الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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