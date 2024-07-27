شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو سامي الحفناوي: تكنيك فرقة المصريين مختلف وألحانهم بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر جمهور مهرجان العلمين حفل فرقة المصريين بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي هاني شنودة يوم 27 يوليو الجاري، ومن جانبه قال الدكتور المايسترو سامي الحفناوي تعليقًا على عبقرية فرقة المصريين، إن الشكل الموسيقي والأغاني التي قدمتها فرقة المصريين بأداء جديد وأسلوب وتكنيك مختلف هي سبب نجاح هذه الأعمال، مؤكدًا أن الألحان نفسها المقدمة هي ألحان بسيطة وسهلة الحفظ والتودد للجمهور.

وأضاف الدكتور سامي الحفناوي أن الأفكار المتحررة التي قدمتها الفرقة بأعضائها ممدوح قاسم وإيمان يونس بألحانها بشكل مختلف، فتحت الباب لتعدد وجود الفرق الموسيقية وشجعت الكثيرين على تقديم فرق موسيقية وغنائية وأن يقدموا أفكارًا جديدة وهو ما استمر حتى الآن ففرق الموسيقي التي تعرف بالأندرجراوند وفرق كايروكي وشارموفرز تعتبر امتداد لفرقة المصريين.

وطرحت تذاكر حفل فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة في مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لفئتين متاحة الجميع، وتقام الحفلة يوم 27 يوليو على المسرح الرومانى

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.