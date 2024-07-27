شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تضع اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة لطرحها فى الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تضع الفنانة مي سليم اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها سينجل خلال موسم صيف 2024، حيث انتهت من تصوير البوسترات الدعائية للأغنية، ويتبقى تفاصيل بسطية قبل تحديد موعد طرحها على يوتيوب وباقى المنصات الغنائية، والاغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل.

وكانت مى سليم قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية أخرى تحمل اسم "ملناش بديل" تقديمها ديو مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى خلال الفترة المقبلة.

وتسجل مى سليم أغنية "ملناش بديل" ثاني تجاربها في الديوهات الغنائية بعدما قدمت أغنية "بطل تعاكسني" مع حمدي باتشان عام 2015 والأغنية كتب كلماتها ملاك عادل ولحنها هاني فاروق وقام بالتوزيع أحمد عادل.

وكانت مى سليم قد أكدت في تصريح لـ"الخليج 365،" أنها أخطأت في حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها الذى تعتبره عشقها الأول، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الخطأ مرة أخرى خاصة أن الجمهور كان يعاتبها في كل مكان لابتعادها عن الغناء.

وقدمت مى سليم آخر أعمالها، فيلم "بنقدر ظروفك" الذى تم طرحه مؤخراً، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.