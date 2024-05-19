شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الايراني: تواصنا مع اثنين من مرافقي الرئيس عدة مرات والان نبدء بالتفاصيل

الخرائط عبر الأقمار الصناعية

الدمام - شريف احمد - قال نائب الرئيس الايراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري إنهم تواصوا مع اثنين من مرافقي الرئيس الإيراني عدة مرات، يبدو أن الحادث لم يكن خطيرًا.ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن منصوري قوله: اليوم في الساعة الثامنة صباحًا، حضر رئيس الجمهورية الى محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب إيران) من أجل افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف واستمرت المراسم حتى الساعة 13.00.وأضاف: غادر الرئيس إلى تبريز بعد افتتاح السد، وللأسف تعرضت المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية لحادث.

أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل خدمة الخرائط عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في جهود البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



ويأتي هذا بعد سقوطها، فيما قامت المفوضية الأوربية بذلك في أعقاب طلب بالمساعدة تقدمت به إيران.

وتوفر خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للمفوضية الأوروبية منتجات لتحديد الأماكن بناء على صور الأقمار الصناعية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش، إن كوبرنيكوس تفعل "خدمة خرائط الاستجابة السريعة في ضوء حادث الطائرة".