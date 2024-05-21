وزير الخارجية الإيطالي: مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين حماس وإسرائيل غير مقبول تماما

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، أنه من "غير المقبول المساواة بين إسرائيل وحركة حماس" بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من الجانبين.

وأوضح تاياني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، انه "من غير المقبول تماما المساواة بين حماس وإسرائيل"، لافتا الى انه "يجب توخي الحذر من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل التي يمكن أن تغذي الظاهرة المعادية للسامية".