انتخاب محمد علي موحدي كرماني رئيسًا لمجلس خبراء القیادة في إيران

انتخُب الشيخ محمد علي موحدي كرماني بأغلبية 55 صوتًا رئيسًا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين، بحسب النظام الداخلي لهذا المجلس.

وانطلق الثلاثاء حفل افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في المبنى القديم لمجلس الشوری الإسلامي (البرلمان) بالعاصمة الإيرانية طهران.

وحضر هذا الحفل، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، محمد مخبر، الذي يتولی مهام الرئاسة بعد حادثة تحطم المروحية.

وتم وضع باقتين من الزهور على المقعدين الفارغين لرئيسي، وإمام الجمعة في تبريز السيد محمد علي آل هاشم.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي رسالة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، لفت فيها إلى أنّ هذا المجلس هو مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية، داعیًا "الضمائر المستيقظة في جميع أنحاء العالم إلى الانتباه إلى الحقائق المريرة للأنظمة المناهضة للدين والتفکیر في خطة الحكم الإسلامي الشاملة والمستقرة".

وذكر أنّ "مأساة غزة والإبادة الجماعية الوحشية التي یرتكبها الکیان الصهيوني الغاصب وقتل الآلاف من الرجال والأطفال العزل، ودعم ومساندة ما يسمى بالحكومات الغربية الليبرالية لهذا الذئب المتعطش للدماء، تكشف معنى الحرية وحقوق الإنسان في الغرب للضمائر المستيقظة".

وكرّم المرشد الإيراني في هذه الرسالة ذكرى الإيراني وإمام الجمعة في تبريز، اللذين قضيا السبت في حادثة تحطم الطائرة قرب الحدود مع أذربيجان مع وفد مرافق.