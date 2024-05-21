"مراسلون بلا حدود": نستنكر الرقابة الشنيعة بعد قطع إسرائيل تغطية أسوشيتد برس المباشرة لغزة

أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن تنديدها "بقرار السلطات الإسرائيلية قطع التغطية المباشرة لوكالة أسوشيتد برس الأميركية لقطاع غزة"، معتبرةً أنه "رقابة شنيعة".

واستنكرة المنظمة "مصادرة كاميرا إحدى وكالات الأنباء وقطع التغطية المباشرة لمشاهد من غزة بذريعة تسليم هذه الصور لقناة الجزيرة القطرية التي حظرتها إسرائيل وأغلقتها في 5 أيار".

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب اسرائيل لتغطية الاحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك الى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصورط.

واردفت وكالة الأنباء في بيان "تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد".

ونددت الوكالة الأميركية بـ "الاستخدام التعسفي" لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد في اسرائيل والذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة.

وبحسب الوكالة فقد صادرت السلطات الإسرائيلية الكاميرا ومعدات البث الخاصة بها.