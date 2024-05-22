تجمع عشرات آلاف الايرانيين في طهران لحضور مراسم تشييع رئيسي

تجمع عشرات آلاف الإيرانيين في وقت مبكر اليوم في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران.
وتجمعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها حيث سيؤم المرشد الاعلى السيد علي خامنئي الصلاة على جثمان رئيسي ومرافقيه.
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