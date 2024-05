شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين.. الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد المصابين بمرض الزهري والان نبدء بالتفاصيل

قلق كبير

تقدم إيجابي

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن التراجع في مكافحة بعض الأمراض، وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء، بأن العدد السنوي للإصابات الجديدة بمرض الزهري ارتفع من نحو 1ر7 مليون في عام 2020 إلى 8 ملايين في عام 2022.وسُجلت أكبر الزيادات في القارة الأمريكية وفي إفريقيا.وتوفي ما مجموعه 230 ألف شخص بسبب هذا المرض البكتيري في عام 2022.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "إن الارتفاع في معدل الإصابة بالزهري يثير قلقًا كبيرًا".ووفقًا لتقرير منظمته، يصاب أكثر من مليون شخص بالزهري أو السيلان أو الكلاميديا أو داء المشعرات كل يوم، وجميعها أمراض قابلة للعلاج. ومن وجهة نظر منظمة الصحة العالمية، فإن الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تنخفض ببطء شديد، ففي عام 2022 كانت هناك 3ر1 مليون إصابة، أي أقل بـ 200 ألف فقط مقارنة بعام 2020.وأفادت منظمة الصحة العالمية بتقدم إيجابي، إذ يجري علاج نحو ثلاثة أرباع جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بالأدوية المضادة للفيروسات الرجعية.ووفقًا للتقرير، طورت العديد من الدول بالفعل استراتيجيات صحية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأمهات إلى أطفالهن.