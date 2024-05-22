بري التقى الخامنئي وأمير قطر: واجبنا أن نقف الى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان

قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب التعازي بإسم لبنان والشعب اللبناني بـ"إستشهاد رئيس الجمهورية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء للرئيس المؤقت للجمهورية الإيرانية الدكتور محمد مخبر وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية في مقر المؤتمرات في العاصمة طهران".

ولفت بري، لدى وصوله الى مطار مهرباد الدولي، الى أنه "كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساَ للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية، لكن هو قضاء الله وقدره".

وأشار الى أنه "من الطبيعي والواجب أن نكون اليوم أنا ومعالي وزير الخارجية وسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق الى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان في تقديم واجب العزاء باسم لبنان واللبنانيين بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي والوزير عبد اللهيان ورفاقهما".

وإستقبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي بري وبو حبيب ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بحضور الرئيس المؤقت للجمهورية الايرانية الدكتور محمد مخبر.

على صعيد آخر وعلى هامش مشاركته في تقديم العزاء في العاصمة طهران التقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني .