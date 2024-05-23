شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحملي وهيام عادل لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.. والمعبدي ويوسف للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بوكالة أنباء الشرق الأوسط فوز كل من عاطف الحملي، وهيام عادل بمقعدي مجلس الإدارة عن الصحفيين.

وأوضحت اللجنة أن عاطف الحملي حصل على 140 صوتا، بينما حصلت هيام عادل على 109 أصوات من إجمالي أصوات الناخبين، التي بلغت 200 صوت، من بينها 196 صوتا صحيحا.

كما أعلنت اللجنة فوز محمد المعبدي بـ 101 صوت، ومحمد يوسف 94 صوتا في انتخابات الجمعية العمومية بوكالة أنباء الشرق الأوسط.