مسؤول سعودي لـ"أ ف ب": الدولة لم تقصّر في موسم الحج هذا العام والظروف الجوية كانت صعبة

أكد مسؤول سعودي كبير لوكالة "فرانس برس"، في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج، أن "الدولة لم تقصّر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

وبحسب حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين الجمعة، بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر.

وأكد المسؤول السعودي أن "577 حالة وفاة خلال يوم عرفة ويوم العيد الأحد"، لافتاً الى أن "هذا حدث في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية"، معترفا بأن "الرقم لا يشمل كامل موسم الحج الذي انتهى رسميا الأربعاء".

وأضاف "نقدر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 الف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة" في إشارة الى مصر.

وفق السلطات السعودية أدى 1,8 مليون حاج المناسك هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي، 1,6 مليون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن "عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع الى 75، بينما تم توقيف عدد من منظمي رحلات الحج غير النظامية".

ولفت مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة، الى أنه "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جارٍ على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى".

وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن 7 حجاج أردنيين مفقودين، بينما هناك 27 حاجا أردنيا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية منهم 15 شخصا ب"حالة حرجة".

من جهة أخرى، ذكر الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين أن "تحريات الجهات الأمنية وجدت أن عدداً من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أنه "تمت إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، والتي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم تمّ توقيف بعض منهم بالفعل".

وأشار إلى أن "التحقيقات الموسعة لا تزال جارية"، مضيفا أنه "سيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية".

وبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام ثمانية آلاف.

وتوفي 658 مصريًا خلال الحج وشكلوا بذلك أكثر من نصف المتوفين هذا العام بعد إبلاغ نحو عشر دول تمتد من السنغال إلى إندونيسيا حتى الجمعة عن أكثر من 1000 وفاة، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج.