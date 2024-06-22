الرئيس التونسي أقال وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجًا في السعودية

أعلنت الرّئاسة التّونسيّة في بيان، أنّ "الرّئيس ​قيس سعيد​ قرّر إنهاء مهام وزير الشّؤون الدّينيّة إبراهيم الشائبي"، إثر وفاة 49 حاجًا خلال أداء فريضة الحج هذا العام في السّعوديّة.

وكانت قد أوضحت وزارة الخارجيّة التّونسيّة الثلثّاء الماضي، أنّ الوفيّات جاءت تزامنًا "مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة في مكة المكرمة، وتواجُد أعداد كبيرة من الحجّاج القادمين بتأشيرات سياحيّة أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيّات، والّذين يتنقّلون إلى المشاعر المقدّسة لمسافات طويلة تحت أشعّة الشّمس الحارقة".

وقد تجاوز عدد الوفيّات في صفوف الحجّاج هذا العام الألف، بحسب حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" من سلطات الدّول المعنيّة ودبلوماسيّين، أشار أحدهم للوكالة إلى أنّ أكثر من نصف الضّحايا لم يكونوا يحملون تصاريح للحجّ، وقد أدّوا الفريضة في ظلّ طقس حار جدًّا.