متحدث باسم "حماس": نريد وقفًا شاملًا لإطلاق النار ومستعدون لتوقيع أي اتفاق يضمن تحقيق شروطنا

أوضح متحدّث باسم "​حركة حماس​" لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، أنّ "الأوراق المطروحة تركّز على تبادل الرّهائن والأسرى فقط، ونحن نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وانسحابًا إسرائيليًّا كاملًا من غزة، وعودة النّازحين إلى الشّمال".

وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يعرقل المفاوضات لأسباب شخصيّة"، معلنًا "أنّنا مستعدّون للتّوقيع على أيّ اتفاق يضمن تحقيق شروطنا". وأكّد أنّ "الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، بشأن الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النّار".