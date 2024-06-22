أوضح متحدّث باسم "حركة حماس" لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، أنّ "الأوراق المطروحة تركّز على تبادل الرّهائن والأسرى فقط، ونحن نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النّار في قطاع غزة، وانسحابًا إسرائيليًّا كاملًا من غزة، وعودة النّازحين إلى الشّمال".
وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعرقل المفاوضات لأسباب شخصيّة"، معلنًا "أنّنا مستعدّون للتّوقيع على أيّ اتفاق يضمن تحقيق شروطنا". وأكّد أنّ "الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، بشأن الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النّار".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم "حماس": نريد وقفًا شاملًا لإطلاق النار ومستعدون لتوقيع أي اتفاق يضمن تحقيق شروطنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.