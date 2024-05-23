جشي: العدو اليوم مأزوم ولم يستطع أن يحقق أي إنجاز عسكري يمكن أن يقدمه للداخل والخارج

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، الى أن "ما نراه اليوم وبعد مضي سبعة أشهر ونحن في الشهر الثامن من الحرب، فإنّ جيش العدو الصهيوني لم يستطع أن يحقق أي إنجاز عسكري يمكن أن يقدمه للداخل والخارج على صورة نصر ولو بالشكل".

ولفت جشي، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لأحد عناصره في حسينية بلدة المجادل الجنوبية، الى أن "الكيان الصهيوني المؤقت يعاني اليوم من أزمات حقيقية تزلزل أركانه، وبات من الواضح أنّه لا إمكانية لبقائه لولا الدعم الأمريكي والغربي الذي يحظى به منذ السابع من تشرين الأول إلى اليوم".

وأوضح أنه "من أبرز أزمات العدوّ هو الفشل العسكري والأمني والاستخباراتي منذ حصول الهزيمة المدوّية التي حصلت في 7 تشرين إلى اليوم، والتخبط السياسي بين مسؤولي الكيان واتهامات متبادلة وتقاذف المسؤوليات بخصوص الفشل الذي مني به العدو، ولم يستطع أن يحقق أيّاً من أهدافه المعلَنة على الأقل".

وأكد جشي أن "العدو اليوم مأزوم ومربك ومحبط وكذلك الأميركي الغادر والمنافق، وأمّا فيما يخص جنوب لبنان، فلا قيمة لتهديداته المتتالية والتي سمعناها على مدى شهور سبعة".