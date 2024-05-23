ريفي: صمود الشعب الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره وندعو جميع الدول للاعتراف بدولة فلسطين

أشار النّائب ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "توالي الاعتراف بدولة ​فلسطين​ مسارٌ تأخّر، لكنّه الآن يؤكّد حقّ الشّعب الفلسطيني بالعيش بأمن وكرامة في دولته المستقلّة"، مؤكّدًا أنّ "إسبانيا وإيرلندا والنروج قامت بخطوة شجاعة ومقدّرة، وندعو جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وفق معادلة السّلام العادل والشّامل وحلّ الدّولتين".

واعتبر في تصريح، أنّ "صمود ​الشعب الفلسطيني​ بدأ يؤتي ثماره، والتطرّف الإسرائيلي محاصَر دوليًّا والاحتلال سيزول. التحيّة لفلسطين الحرّة والمستقلّة".