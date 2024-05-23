أشار النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "توالي الاعتراف بدولة فلسطين مسارٌ تأخّر، لكنّه الآن يؤكّد حقّ الشّعب الفلسطيني بالعيش بأمن وكرامة في دولته المستقلّة"، مؤكّدًا أنّ "إسبانيا وإيرلندا والنروج قامت بخطوة شجاعة ومقدّرة، وندعو جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وفق معادلة السّلام العادل والشّامل وحلّ الدّولتين".
واعتبر في تصريح، أنّ "صمود الشعب الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره، والتطرّف الإسرائيلي محاصَر دوليًّا والاحتلال سيزول. التحيّة لفلسطين الحرّة والمستقلّة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: صمود الشعب الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره وندعو جميع الدول للاعتراف بدولة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.