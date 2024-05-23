أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، أنّ "بتاريخ 22 أيّار الحالي، أنجز فريق الصّيانة في دائرة ري لبعا وتحت إشراف مصلحة الاستثمار والصّيانة، صيانة العطل على الشّبكة الرّئيسيّة قطر خارجي 620 ملم بين بلدتَي مراح الحباس ولبعا قبل المأخذ المزدوج رقم 8- 9/ 4 بمسافة 120 مترًا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بعد تجربة الشّبكة والتّأكّد من عدم تسرّب المياه منها، أُعيد تغذيتها بمياه الرّيّ وتزويدها مجدّدًا للمناطق الّتي تمّ القطع عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: عودة مياه الري إلى الشبكة الرئيسية بين بلدتَي مراح الحباس ولبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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