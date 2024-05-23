"تاس": اعتقال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية بتهمة تلقي رشاوى

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأنّ محكمة عسكرية روسية أمرت باعتقال رئيس قسم الإدارة الرئيسية للاتصالات بوزارة الدفاع فاديم شامارين الجنرال فاديم شامارين بتهمة تلقي رشاوى.

في 14 أيار، أُوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية مكلف بإدارة الموارد البشرية، وهو يوري كوزنيتسوف، بتهمة القيام بـ"أنشطة إجرامية"، وجاء ذلك بعد توقيف نائب وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو، تيمور إيفانوف، المسؤول عن بناء المنشآت العسكرية، نهاية أبريل الماضي بتهمة الفساد و"قبول رشوة" ووضعه في الحبس الاحتياطي، حيث يواجه عقوبة السجن 15 عاما في حال إدانته.

وتأتي هذه التوقيفات مع استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا منذ شباط 2022، في وقت يحقق فيه الجيش الروسي تقدمًا في محاور القتال.