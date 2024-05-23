الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة ينهار ووصل إلى نقطة اللا عودة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ينهار ووصل إلى نقطة اللا عودة.

وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/ - أن قطاع غزة يعيش لحظات فارقة بسبب نفاذ الوقود والمواد الغذائية، محذرا من استمرار غلق المعابر وتعتنت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود.

وجدد المستشار الإعلامي لـ "الأونروا"، مطالبة دولة الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال الوقود أولا، لأن عدم توفر الوقود سيترتب عليه توقف العيادات المركزية الضخمة للأونروا والتي يرتادها عشرات الآلاف يوميا من المرضى وتوقف المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، مشددا على ضرورة السماح بعبور متطلبات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني، من كافة المعابر.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية وحصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" ترتفع إلى 8840 شخصا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الخميس، .

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات من السابع من أكتوبر الماضي (طوفان الأقصى) ارتفعت إلى أكثر من 8840 شخصا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

إلى جانب ذلك تعرضت محافظة جنين ومخيمها لعدوان شامل استمر يومين، طالت عمليات اعتقال للعشرات من الأشخاص بينهم نساء، وأطفال، وجرحى، فيما لم يتسن التأكّد من كافة أعداد المعتقلين حتّى اللحظة.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

وعى صعيد آخر .. ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي وصفته بأنه رفيع المستوى، أن مسؤولين إسرائيليين يتوقعون أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقت لاحق من اليوم الخميس، أوامر بوقف الحرب في قطاع غزة.

الولايات المتحدة تدرب أوكرانيا على مواجهة الطوارئ النووية المحتملة

صرحت جيل هروبي، المديرة الوطنية للأمن النووي، بلجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالقوات المسلحة، بأن الولايات المتحدة تزود حكومة كييف بالمعدات والتدريب للاستجابة لحالة طوارئ نووية محتملة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت هروبي إن واشنطن تعمل على الحد من المخاطر النووية في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير المعدات والتدريب والتوجيه الفني لتمكين التشغيل الآمن والمأمون لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا التي تظل تحت سيطرتها، وحماية بنيتها التحتية الحيوية، وخاصة الشبكة الكهربائية، وتوفير الوعي الظرفي لأي حالة طوارئ نووية تحدث في البلاد.

وأضافت هروبي: "نعمل على تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ وقدرة الاستجابة لشركائنا الأوكرانيين للرد على أي حدث نووي".

وكانت يفجينيا ياشينا، مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجي للطاقة النووية، صرحت أمس الأربعاء، لوكالة تاس بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أُبلغت بالفعل بالهجمات الأوكرانية التي استهدفت محطة زابوروجي للطاقة النووية ومدينة إنيرجودار.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة ورشة النقل التابعة لشركة ZNPP بطائرة انتحارية بدون طيار، ولم تحدث أي إصابات أو أضرار جسيمة، كما تعرضت مدينة إنرغودار للضرر،حيث تقع بها محطة توليد الكهرباء، لهجمات متكررة خلال اليومين الماضيين، حيث تم استهداف المباني السكنية والمرافق الاجتماعية.

تعد محطة زابوروجي للطاقة النووية المكونة من ستة مفاعلات بقدرة ستة جيجاوات، وتقع في مدينة إنيرجودار، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وسيطرت القوات الروسية على المنشأة في أواخر فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، قصف الجيش الأوكراني بشكل دوري المناطق السكنية في إنرغودار ومباني محطة الطاقة باستخدام الطائرات دون طيار والمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS).