ميقاتي بحث مع خليل كرم في مؤتمر بروكسل والتقى مدير برنامج الأغذية العالمي وأبو فاعور وسفير أذربيجان

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات ديبلوماسية وسياسية في السراي الحكومي.

في هذا الاطار، التقى رئيس الحكومة وفدًا من "الرابطة المارونية" ضم رئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي أشار إلى "أننا تشرفنا بلقاء ميقاتي حيث كان اللقاء طويلًا ومميزًا، وتركز الحديث على التحضير لمؤتمر بروكسل الثامن. وكما بات معلومًا فإن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب سيرأس الوفد اللبناني الى المؤتمر، ونحن سنلتقيه قبل ان يغادر، ونحن نعول على هذا المؤتمر علنا نستطيع تغيير الفكر الأوروبي بشأن موضوع النزوح، لاننا نعلم جميعا مدى الصعوبات التي يواجهها لبنان لاقناع الدول المانحة لمفوضية اللاجئين للأخذ بالاراء والأفكار اللبنانية".

وأضاف "كنا قد قدمنا لميقاتي في 31 تشرين الفائت مذكرة مسهبة أعدتها "لجنة النزوح والجنسية" في "الرابطة المارونية"، وقد أعدنا التذكير بهذه النقاط كما أضافنا عليها النقاط الست التي اقرها مجلس النواب، كما طالبنا بان يكون للبنان موقف صلب لناحية الاصرار على أن يكون بند العودة للنازحين في لبنان اساسياً في مقررات مؤتمر بروكسل على امل نجاح الوفد في هذه النقطة. وقد ابلغنا دولته بان العمل منصب على هذه المسألة من قبل جميع المسؤولين وهناك راي واحد من كافة الافرقاء حول مسألة النزوح، فالوفد اللبناني ذاهب إلى بروكسل وهو متسلح باجماع لبناني بشأن مسألة النزوح، وهذا الأمر يذكرنا بالبطريرك حويك عندما ترأس الوفد اللبناني الى مؤتمر فرساي حيث كان متسلحا بموقف واحد من قبل جميع العائلات الروحية التي كانت تشكل المجتمع اللبناني في العام 1919".

وقال: "كذلك تطرقنا الى أزمة الشغور الرئاسي التي تعتبر اساسية في كل لقاءاتنا واجتماعاتنا ومواقفنا. فالأولوية هي انتخاب رئيس وكذلك فان غبطة البطريرك يقول عند انتخاب رئيس للدولة تنتظم كل المؤسسات، ودولته من هذا الراي. كما عرضنا لمسألة حقوق المودعين وكان الرئيس ميقاتي التقى قبل يومين وفد "صندوق النقد الدولي" ويبدو ان اللقاء كان مشجعاً وهم لا يزالون بانتظار بعض الإصلاحات التي يجب ان تقوم بها الدولة اللبنانية والتي تعتبر ضرورية لاستكمال برنامجهم لاستنهاض الاقتصاد اللبناني على امل القيام بهذه الإصلاحات ، وبوجود رئيس للجمهورية تصبح الإصلاحات اسهل بكثير ، لان الوضع في ظل حكومة تصريف أعمال يختلف في حال وجود رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة".

واستقبل رئيس الحكومة ممثل ومدير "برنامج الأغذية العالمي" في لبنان عبد الله الواردات الذي اوضح أن زيارته وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان وانتقاله الى المقر الرئاسي للمنظمة في روما، معربا عن محبته وتقديره للبنان ومتمنيا ان يستعيد عافيته في اقرب وقت ممكن.

هذا واستقبل رئيس الحكومة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل بو فاعور وعرض معه الاوضاع العامة.

والتقى رئيس الحكومة سفير أذربيجان في لبنان صمد حسنوف الذي قال بعد اللقاء: "وجّهت دعوة إلى ميقاتي لحضور "مؤتمر التغيير المناخي" الذي سيعقد في باكو في شهر تشرين الثاني المقبل ، وكان اللقاء مناسبة لعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".