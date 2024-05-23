لحود بحث مع الراهبات الشويريات في المشاريع والبرامج الزراعية التي تقوم بها الرهبانية في لبنان

زار المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود دير سيدة البشارة للراهبات الباسيليات الشويريات في زوق مكايل.

وبحث مع الرئيسة العامة الأم ندى طانيوس، في اجتماع بحضور النائب الاسقفي العام في ابرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك الأرشمندريت يوسف شاهين والمسؤول عن الرهبان الدارسين في الرهبانية الباسيلية الشويرية الاب الياس الخوري، ومرشد الراهبات الاب جبرايل القايد، والمدبرة ربيعة مطران، ورئيسة الدير صباح بعلبكي، وكوليت كلاس وصولانج شاهين وابتسام سعد، في متابعة المشاريع والبرامج الزراعية التي تقوم بها الرهبانية في لبنان.

وتم خلال الاجتماع عرض تعزيز عمل المكتب الزراعي في الرهبانية وتفعيل استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاديار في كل لبنان.