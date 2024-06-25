مسؤولون أميركيون: أميركا ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا نفذ حزب الله ضربات انتقامية

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "على حزب الله ألا يعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع منع إسرائيل من مهاجمته".

وقال المسؤولون "واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا نفذ حزب الله ضربات انتقامية"، زاعمين أن "خطر الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرتفع هذا الشهر كما ارتفع خطر سوء تقديرهما للوضع".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.