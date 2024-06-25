الخارجية الروسية: نتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.
وذكر أن المهمة الرئيسية للبلدين هي استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق.
ومطلع الشهر الحالي، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل موقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "أننا نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".
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