استهدفت قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حين في جنوب لبنان. وفي هذا السياق، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انسحاب فرق الاطفاء من مكان الحريق في البلدة، بسبب استهداف المكان بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية وتجدد القصف المعادي، في حين لم يبلغ عن إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب فرق اطفاء من مكان حريق إثر غارة ببلدة بني حيان بعد استهدافه بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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